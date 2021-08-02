Москва, 2 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Делать какие-то выводы из-за нескольких дней сниженных объёмов транзита газа через Польшу преждевременно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

Gazprom.ru Сотрудники «Газпром»

«Скорее всего, это временное явление, так как колебания объёмов поставок периодически случаются и это нормально.

У Газпрома есть контрактные обязательства перед клиентами в Европе, и до запуска «Северного потока — 2» у газового гиганта нет альтернатив (кроме дорогого украинского транзита) газопроводу «Ямал-Европа» для их удовлетворения.

Кроме того, сейчас ситуация на газовом рынке Европы крайне благоприятная — цены уже превысили $500 за тыс. кубометров.

Было бы странно, если бы Газпром не воспользовался такой рыночной конъюнктурой и внезапно принял решение о снижении поставок газа», — высказал свое мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром с 31 июлясократил поставки газа по трубопроводу Ямал — Европа (проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии).

Читайте также: «Газпром» сократил закачку газа в европейские подземные хранилища