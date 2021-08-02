Магнитогорск, Челябинская область, 2 августа, 2021, 15:33 — ИА Регнум. Совет директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» принял решение ввести новую должность в структуре управления Группой ПАО «ММК» — директора по капитальному строительству. Новый топ-менеджер подчиняется непосредственно заместителю генерального директора по производству и курирует строительство стратегически важных объектов в рамках масштабной инвестиционной программы ММК.

ММК Александр Мухин

Должность директора по капитальному строительству ПАО «ММК», согласно решению совета директоров, занял Александр Мухин, ранее возглавлявший ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ». Как подчеркивают представители компании в пресс-релизе, Александр Мухин эффективно решал задачи по обновлению технического оснащения «ММК-МЕТИЗ» и реализации крупных модернизационных проектов.

«Сегодняшнее назначение Александра Мухина на должность директора по капитальному строительству — важное корпоративное решение и еще один шаг на пути к максимально эффективной реализации наших планов по всестороннему развитию компании», — заявил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Он также напомнил, что новые инвестиционные проекты ММК находятся на постоянном личном контроле председателя совета директоров Виктора Рашникова и должны сыграть ключевую роль в достижении целей предприятия: повышения эффективности производства, совершенствования технологических процессов, достижения выдающихся результатов с точки зрения промышленной и экологической безопасности.

В настоящее время ММК реализует ряд крупных инвестиционных проектов в рамках Стратегии развития до 2025 года. К ним относятся и реконструкция коксохимического производства со строительством комплекса коксовой батареи № 12 (объем инвестиций — около 67 миллиардов рублей), и возведение комплекса доменной печи №11 (стоимость — 21,6 миллиарда рублей), и строительство нового кислородного блока (стоимость — около 20 миллиардов рублей), а также ряда важных экологических объектов в кислородно-конвертерном и электросталеплавильном цехах. Все эти проекты помогут ММК усовершенствовать технологические процессы, расширить производство, а также снизить «углеродный след» в рамках курса на декарбонизацию и сокращение воздействия на окружающую среду.