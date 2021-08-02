Красногорск, 2 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Даты, когда главврачи медицинских учреждений должны проводить встречи с жителями, установили в Подмосковье. Об этом 2 августа заявил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Врач

Такие мероприятия решено проводить каждую вторую и четвертую среды месяца. Формат встреч подразумевает общение в парках или посредством эфира в соцсетях или на телевидении.

«Мы приняли решение установить единые дни встреч медицинских работников с жителями для ответа на самые насущные вопросы. Это будет происходить два раза в месяц — вторую и четвертую среды каждого месяца», — сказала Стригункова.