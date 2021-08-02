Москва, 2 августа, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал. Об этом сообщает венгерская торговая платформа RBP.

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На аукционе предлагалось забронировать на четвертый квартал транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 млн кубометров газа ежесуточно.

В том же объеме предлагалось забронировать транзитные мощности на первые три квартала 2022 года, «Газпром» не стал этого делать.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 июля российская компания «Газпром» снизила объемы закачки газа в наиболее крупные используемые европейские подземные хранилища.

По данным портала Gas Infrastructure Europe, «Газпром» сократил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы, которые находятся в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).

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