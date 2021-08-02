Бишкек, 2 августа, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Чуйской области Киргизии прорвало высокогорное озеро Акпай, расположенное в ущелье Белогорка. Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций.

Oleg Storozhenko Дорога. Киргизия

В спасательном ведомстве отмечают, что прорыв водоема спровоцировал сход селевых потоков, которые заблокировали автотрассу Сокулук — Тош-Булак.

Из-за прорыва озера Акпай значительно вырос уровень воды в реке Сокулук — сейчас поток в ней достигает 20 кубических метров в секунду.

В результате чрезвычайного происшествия жертв нет. С расположенных неподалеку от места прорыва пастбищ вывезли несколько семей пастухов. Живущие близ русла реки Сокулук граждане заранее эвакуируются в безопасные районы.