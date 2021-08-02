Душанбе, , 15:26 — REGNUM Новым послом Таджикистана в России указом таджикского президента Эмомали Рахмона назначен Давлатшо Гулмахмадов, до этого занимавший пост главы правительства республики. Соответствующие указы лидера Таджикистана 2 августа опубликовало информационное агентство Khovar.

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«Назначить Гулмахмадова Давлатшо Курбоналиевича чрезвычайным и полномочным послом Республики Таджикистан в Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Также другим указом Рахмон освободил Гулмахмадова от поста премьер-министра республики.

Кроме этого, президент Таджикистана еще одним указом освободил от должности посла страны в России Имомуддина Сатторова, который занимал ее с 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что численность российских военных, задействованных в совместных трёхсторонних учениях в Таджикистане неподалёку от границы с Афганистаном, была увеличена до 1800 человек.