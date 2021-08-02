Красногорск, 2 августа, 2021, 15:25 — ИА Регнум. Технологии цифровой телефонии позволяют принимать большее количество вызовов скорой помощи. Об этом 2 августа заявил зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Александр Кульчицкий ИА Красная Весна Скорая помощь

По её словам, после запуска этой системы в июне 2021 года, диспетчеры областной станции скорой медицинской помощи стали учитывать на 1,7 тыс. вызовов больше.

«Когда диспетчер в течение 8 секунд не отвечает на вызов, то он передается на центральную диспетчерскую. Таким образом, у нас получается около 15 тыс. звонков, 78% поступает через службу «122», 22% — через систему «103». Теперь мы перехватываем около 1,7 тыс. звонков, на которые не успел ответить диспетчер», — сказала Стригункова.