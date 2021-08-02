Чебоксары, 2 августа, 2021, 15:22 — ИА Регнум. В Чебоксарах прокуратура проводит проверку по факту повреждения газопровода в ходе дорожного ремонта. Об этом сообщает прокуратура Чувашии на своей странице в «Инстаграме».

Instagram.com Момент возгорания газопровода. Скриншот из «Инстаграма» прокуратуры Чувашии

ЧП произошло в Чебоксарах сегодня, 2 августа, при ремонте дороги по улице Гражданская.

«Предварительно установлено, что повреждение газопровода и последующее воспламенение образовалось в результате неаккуратного использования строительной техники подрядной организацией», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Спасатели отмечают, что брандмейстеры «ликвидировали факельное горение» в 13:42 по улице Гражданская, 31. В тушении участвовали 15 человек, привлечено пять единиц техники.

21.mchs.gov.ru Спасатели «ликвидировали факельное горение» в Чебоксарах

В прокуратуре заявляют, что к врачам за помощью никто не обращался.

По данному факту проводится проверка. Выясняются все детали происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в центре Чебоксар произошла крупная авария на канализационном трубопроводе. На время ремонтных работ был перекрыт трубопровод. Последствия аварии ликвидировали сегодня, 2 августа.