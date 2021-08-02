Москва, 2 августа, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Даже если криптовалюты утратят анонимность, то они все равно останутся популярными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя прогнозы о том, что в ближайшие пять лет государства покончат с анонимностью криптовалют.

Криптовалюта

«Даже если криптовалюты утратят анонимность, то я думаю, что они все равно останутся популярными, потому что платежи через интернет — это еще и очень удобно. Причем накладные расходы на криптовалюты формата цифроналичные очень малы. Расклад сейчас такой — один платеж через банковские карты стоит около 1 цента. Платежи в цифроналичных системах, по косвенным данным, — менее 0,1 цента, а возможно, что и менее 0,01 цента. Что касается криптовалют с распределенной эмиссией, то там платежи дорогие. Один платеж в биткоинах подразумевает накладные расходы где-то около 16 долларов. Правда, и сам биткоин достаточно дорогой. Но сейчас рассматривается несколько теоретических возможностей изменить систему генерации денег с распределенной эмиссией так, чтобы эти накладные расходы тоже снизились во много раз», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман рассказал, какое будущее ждет криптовалюты.