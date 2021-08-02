Москва, 2 августа, 2021, 15:17 — ИА Регнум. Идея российских властей о реализации программы социального контракта достаточно актуальная и правильная, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова, д. э. н, профессор Руслан Абрамов.

Контракт

«Люди могут получить 250 тысяч рублей, например, на открытие собственной мастерской, парикмахерской или кондитерской. Актуальность ее продиктована спадом деловой активности из-за пандемии, а также падением доходов населения из-за той же проблемы.

И конечно, это подтолкнёт часть граждан РФ на решение воспользоваться контрактом.

Стоит отметить, что сумма может служить подспорьем. Например, кто-то уже итак планировал открывать свое дело, но откладывал из-за каких-то причин. А в этой ситуации данный контракт станет толчком.

Еще один аспектом как с положительной, так и отрицательной стороны является тот факт, что суммы совсем незначительная. Однако в регионах России очень даже можно что-то начать, и вполне хватит на открытие даже без собственного капитала.

Это, безусловно, радует, так как именно в регионах проблема спада и доходов населения деловой активности наиболее ярко выражено и является очень серьезной проблемой.

Социальный контракт, конечно, является прекрасной возможностью что-то изменить и дать надежду многим российским гражданам. Осталось только самим людям поверить в себя и в государство», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане России в рамках социального контракта могут получить до 250 тысяч рублей на открытие своего дела, Об этой особенности социальной выплаты напомнила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

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