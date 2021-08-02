Бишкек, , 15:16 — REGNUM Депутат парламента Киргизии Улугбек Ормонов предлагает отказаться от системы прямых выборов ректоров высших учебных заведений, взамен наделив президента страны правом назначать и увольнять глав государственных вузов.

Киргизия

Парламентарий инициирует внесение соответствующих поправок в закон «Об образовании».

Свою инициативу депутат объясняет тем, что при прямых выборах ректора в преподавательском составе вузов начинает царить коррупция — землячество и родство, покупка голосов и использование административного ресурса.

А после выборов новый ректор оказывает давление и устраивает гонения на преподавателей, которые голосовали против него.

Также Ормонов предлагает назначать ректоров государственных вузов на срок не более пяти лет, при этом не назначать одного и того же человека на должность главы высшего учебного заведения больше двух раз подряд.