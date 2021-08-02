Москва, , 15:15 — REGNUM Избирательные комиссии должны оперативно реагировать как на публикацию в интернете заведомо ложной информации о выборах, так и на данные о возможных нарушениях в ходе кампании. С такой просьбой на заседании Центральной избирательной комиссии 2 августа к региональным избиркомам обратилась председатель ЦИК Элла Памфилова.

Элла Александровна Памфилова Kremlin.ru

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«Коллеги, я прошу вас быть очень внимательными, это только начало, — подчеркнула Памфилова. — Тут же реагируйте, оперативно проверяйте, выясняйте корни, откуда это происходит. Если это злоупотребление, нарушение — тоже реагируйте, не оставляйте без внимания».

По мнению главы ЦИК, если подобная ложная информация будет разоблачаться, пыл людей, её публикующих, «поубавится немного».

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Памфилова также считает, что различные телеграм-каналы тоже должны нести ответственность за публикацию ложных сообщений. Она добавила, что честный гражданин не боится подписываться и быть автором.

Также глава ЦИК указала и на необходимость «давать бой» и не пропускать случаев, когда «некоторые политики и околополитики, разного рода комментаторы, не понимая суть дистанционного электронного голосования и других процедур, которые предлагает комиссия, начинают просто людям голову морочить».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы Государственную думу РФ восьмого созыва пройдут 19 сентября 2021 года. Голосование продлиться в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в единый день голосования в девяти субъектах РФ граждане изберут глав регионов.