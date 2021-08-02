Пенза, 2 августа, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообщался 2 августа в режиме видеокаонференции с врио губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин встретился с Олегом Мельниченко (в режиме видеоконференции)

Путин попросил разговор начать с инвестпроектов, которые должны завершиться в Пензенской области в ближайшее время. Это строительство комплекса по производству мяса, молочно-товарного комплекса, создание животноводческого комплекса в Пензенском районе, завод по производству сырья и ингредиентов для пищевой промышленности в Бессоновском районе, строительство мукомольного мельничного комбината в Мокшанском районе, создание комплекса по производству строительных материалов в ЗАТО «Заречный».

По словам Мельниченко, в июне в рамках Санкт-Петербургского экономического форума были подписаны дополнительные соглашения по реализации инвестпроектов ряда крупных компаний. В ближайшие три года это даст порядка 22 млрд инвестиций, будут созданы 1,2 тыс. рабочих мест.

Существенную долю в валовом региональном продукте (15%) занимает сельское хозяйство. Реализация этих проектов позволит на 1,2−1,5% поднять вклад сельского хозяйства области в валовый региональный продукт, отметил врио губернатора.

Кроме этого, в Пензенской области планируется развивать станкостроение на базе «Станкомашстроя». Закладываются еще три инвестиционных площадки, которые в советское время использовались под промышленное производство. Предприятия были ликвидированы, но коммуникации, предназначение земель остались за зоной развития промышленного производства. На одной только площадке бывшего завода имени Фрунзе планируется развернуть несколько дополнительных промышленных производств.

Со слов Мельниченко, индекс промышленного производства в Пензенской области по итогам первого полугодия составил 117%. Однако этот индекс пока не обеспечивает региону среднедушевые показатели, в сравнении с РФ — мы идем ниже, заметил он. Чтобы выйти на среднедушевые показатели, необходимо заводить новые инвестиционные проекты и производства.

На ранее использованную для ликвидации химических вооружений промышленную площадку заходит компания, которая начиная с конца текущего года и в начале 2022 года там начнет разворачивать новое производство.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко оценил перспективно реализацию всех тех проектов, которые были начаты его предшественниками. Так, в частности проекты по линии «Дамате», «Русмолко», «Черкизово», начинал еще губернатор Василий Бочкарев. Теперь мы их просто развиваем, добавил Мельниченко.

Совсем недавно с участием министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева было запущено производство завода по переработке мяса индейки на 303 тонны в сутки. Новое промышленное предприятие позволит выпускать полный цикл глубокой переработки (колбасы, сосиски, полуфабрикаты). Компания «Дамате» на территории Пензенской области производит 155 тыс. тонн мяса. С учетом подписанных соглашений объемы планируется увеличить в 2023 году до 207 тыс. тонн.

«Если мы выдержим этот темп инвестиционного проекта, то практически, Владимир Владимирович, Российская Федерация за счет производства мяса индейки войдет в пятерку крупнейших производителей мира. Таким образом, Пензенская область будет являться основным ядром производства мяса индейки», — отметил Мельниченко.

Это направление для региона очень перспективное. Растет число новых рабочих мест, строится жилье для сотрудников предприятий и создается соответствующая инфраструктура к объектам экономики, уточнил врио губернатора Пензенской области.

Владимир Путин, выслушав доклад главы региона, поинтересовался реально ли выполнить все эти проекты в условиях ковидных проблем? Олег Мельниченко заверил, что все проекты реализуемы, и более того, реализация их, несмотря на COVID-19, не останавливалась.

ИА REGNUM в конце апреля сообщало, что при губернаторе Пензенской области создан Совет по инновациям и инвестициям. Совет наделен правом решать вопросы эффективности инвестполитики на территории региона и обсуждать их с бизнес-сообществом Пензенской области.

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