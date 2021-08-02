Таллин, 2 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. С понедельника, 2 августа, в общественном транспорте Эстонии вновь стало обязательным ношение медицинских масок. Об этом сообщили в Департаменте здоровья страны со ссылкой на распоряжение правительства.

https://pixabay.com Маска

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Отмечается, что «возвращение масок» основано на оценке рисков здоровью населения Эстонии специалистами Департамента здоровья и направлено на сдерживание роста численности случаев заболевания COVID-19 и связанной с этим нагрузки на больницы.

Обязательное ношение масок в Эстонии ранее было отменено со 2 июня нынешнего года.

Кроме того, со 2 августа вводятся новые ограничения, которые касаются публичных собраний и мероприятий, в том числе конференций, театральных представлений, концертов, киносеансов, развлекательных услуг, богослужений, музеев и выставок. Так, на мероприятиях и при видах деятельности, в ходе которых не проверяется эпидемиологическая безопасность присутствующих, в помещениях могут принимать участие до 500 человек, а на улице — до 1500 человек.

Новые ограничения распространяются на занятия спортом, тренировки, молодежную работу, досуговую деятельность и образование по интересам, спортивные соревнования. Согласно сегодняшнему соглашению, на мероприятиях и при видах деятельности в закрытых помещениях разрешено присутствие не более 50, а на свежем воздухе — не более 100 участников.

Касающиеся школ требования будут обсуждены правительством перед началом нового учебного года.