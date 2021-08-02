Самара, 2 августа, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Сильная жара до +40 °С ожидается в Самарской области. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

LuidmilaKot Жара. Лето

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Сообщается, что в Самарской области объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности: в дневные часы 3 августа в южных районах области столбик термометра может подняться до +40 °С.

Спасатели региона рекомендуют местным жителям соблюдать правила безопасности. Они не рекомендуют им долго находиться на солнце, особенно без головного убора.