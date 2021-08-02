Канберра, 2 августа, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Австралийская компания H2X Global представила водородный пикап на базе Ford Ranger. Об этом сообщает портал Carscoops.

Carscoops H2X Ford Ranger Warrego

Продажи новинки запланированы на 2022 год. Созданный на базе Ranger водородный пикап получил название Warrego.

Специалисты компании оснастили Ford Ranger сложной силовой установкой на топливных элементах, первоначальная мощность которой составила 93 л. с. (70 кВт). Пикап Warrego предлагаться в полноприводном и переднеприводном исполнениях, а также с одной или двумя кабинами.

H2X Global также планирует выпустить водородный легкий фургон, который получит название Darling. Ожидается, что водородные модели компании будут продаваться в Европе, где сеть для зарядки водородом больше, чем в Австралии.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что к 2024 году ожидается начало производства серийных моделей Aurus, работающих на водороде.

Читайте также: Компания SCG представит водородный пикап