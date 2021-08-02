В США опубликовали доклад о происхождении коронавируса
Вашингтон, 2 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Представители конгресса Соединённых Штатов от Республиканской партии провели расследование на тему происхождения коронавирус и сделали вывод, что пандемия произошла в результате утечки SARC-CoV-2 из Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на документ.
По словам члена комитета по иностранным делам Майкла Маккола, пришло время «полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки».
Как говорится в документе, уханьская лаборатория проводила исследования «мутаций с приобретением функции», при этом работы осуществлялись в «в небезопасных условиях».
Напомним, ранее агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного чиновника Национальной комиссии здравоохранения КНР отметили, что утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в китайском Ухане, противоречит науке.
Заместитель директора комиссии Цзэн Исинь заявил, что он был крайне удивлен, услышав утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2с, вызывающий COVID-19, якобы утек из Уханьского института вирусологии (WIV).
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