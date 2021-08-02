Вашингтон, 2 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Представители конгресса Соединённых Штатов от Республиканской партии провели расследование на тему происхождения коронавирус и сделали вывод, что пандемия произошла в результате утечки SARC-CoV-2 из Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на документ.

Hospital CLÍNIC Лаборатория

По словам члена комитета по иностранным делам Майкла Маккола, пришло время «полностью исключить рынок морепродуктов как источник вспышки».

«Вместо этого, как показано в этом докладе, преобладающие доказательства говорят о том, что все дороги ведут к WIV (Уханьскому институту вирусологии)», — сказал он.

Как говорится в документе, уханьская лаборатория проводила исследования «мутаций с приобретением функции», при этом работы осуществлялись в «в небезопасных условиях».

Напомним, ранее агентство Синьхуа со ссылкой на высокопоставленного чиновника Национальной комиссии здравоохранения КНР отметили, что утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2 просочился из лаборатории в китайском Ухане, противоречит науке.

Заместитель директора комиссии Цзэн Исинь заявил, что он был крайне удивлен, услышав утверждение о том, что вирус SARS-CoV-2с, вызывающий COVID-19, якобы утек из Уханьского института вирусологии (WIV).

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