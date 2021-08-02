Москва, 2 августа, 2021, 15:10 — ИА Регнум. К началу августа нефтяной рынок остается переполненным эмоциями сразу по нескольким направлениям, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

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«Ключевое из них — это впечатления рынка относительно распространения коронавирусной инфекции в мире. С появлением новостей о более далеком горизонте распространения рынок продает.

Еще одна чувствительная точка — это статистика из Китая. Последние данные демонстрировали некоторое замедление темпов роста экономики Поднебесной.

Китай был и остается крупнейшим нефтяным импортером, поэтому ухудшение его статистики вполне может отыгрываться сырьевым рынком на понижение как сигнал потенциального сокращения закупок.

т встречи в августе комитета ОПЕК+ не ожидается ничего нового, так как все важные решения обсуждались и принимались совсем недавно.

Теперь нужно время, чтобы отследить все качественные изменения. Баррель нефти Brent в августе будет торговаться в диапазоне $72−78, «бочка» WTI — в пределах $70−75», — считает эксперт.

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