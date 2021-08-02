Рязань, 2 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Памятные мероприятия в честь 926-й годовщины основания города и 91-летия со дня образования Воздушно-десантных войск проходят в Рязани 2 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Праздник продлиться в течение недели.

Grigory Gusev Успенский собор, Рязань

Стартовал праздничные мероприятия с торжественного богослужения на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля. Затем официальные делегации возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах, и к памятнику легендарному командующему воздушно-десантными войсками, генералу Армии Василию Маргелову.

Из-за эпидемиологической обстановки празднование Дня города будет проводиться в течение недели на разных площадках.

Основным днём празднования 926-летия Рязани станет 7 августа.