Рязань отмечает День города и День ВДВ
Рязань, 2 августа, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Памятные мероприятия в честь 926-й годовщины основания города и 91-летия со дня образования Воздушно-десантных войск проходят в Рязани 2 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Праздник продлиться в течение недели.
Стартовал праздничные мероприятия с торжественного богослужения на площади перед Успенским собором Рязанского Кремля. Затем официальные делегации возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооружённых конфликтах, и к памятнику легендарному командующему воздушно-десантными войсками, генералу Армии Василию Маргелову.
Из-за эпидемиологической обстановки празднование Дня города будет проводиться в течение недели на разных площадках.
Основным днём празднования 926-летия Рязани станет 7 августа.