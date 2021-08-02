Вашингтон, 2 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Американская рок-группа Papa Roach выпустила новый трек, записанный совместно с вокалистом рэп-кор коллектива Fever 333 Аалоном Батлером и рэпером из Лос-Анджелеса Sueco. Артисты представили официальное лирик-видео на ютуб-канале Papa Roach.

Пресс-служба группы компаний Eventation Papa Roach

На некоторым данным, композиция может войти в следующий альбом американских ню-металистов, выход которого ожидается в конце 2021 года на собственном лейбле группы New Noize Records.

Последний студийный альбом Papa Roach «Who Do You Trust?» вышел на всех площадках в январе 2019 года.