Москва, , 15:12 — REGNUM США стали государством, которое представляет повышенную угрозу мировой безопасности и стабильности. Об этом 2 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Связано этом с чередой неудач, которые преследуют США на протяжении последнего времени.

«США сегодня тотально неуспешны. Бегство из Афганистана, провал американских попыток остановить «Северный поток — 2», неудачи в Сирии и Ираке. И в этих условиях США становятся реально опасными. Потому что раненный хищник опасен вдвойне», — сказал Коротченко.

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