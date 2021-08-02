Чебоксары, 2 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. ЦИК Чувашии по двум одномандатным округам на выборах в Государственную думу России зарегистрировал первых кандидатов. Официальный статус кандидатов в депутаты получили пять человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Chuvash.izbirkom.ru Регистрация кандидатов в ЦИК Чувашии

На заседании ЦИК Чувашии принято решение зарегистрировать в качестве кандидатов в депутаты Госдумы по Канашскому одномандатному округу № 37 Александра Андреева (КПРФ), Эльзу Кузьмину («Новые люди») и Николая Степанова («Партия пенсионеров»).

По Чебоксарскому одномандатному округу № 38 зарегистрированными кандидатами стали Владимир Андреев («Коммунисты России») и Станислав Песин («Партия пенсионеров»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по двум одномандатным округам на выборах в Госдуму выдвинут 21 кандидат, в том числе десять — по Канашскому округу, 11 — по Чебоксарскому.