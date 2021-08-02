Москва, 2 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В настоящее время такие криптовалюты, как биткоин, остаются фактически биржевыми активами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в скором будущем государства могут обязать владельцев криптовалют проходить обязательную идентификацию.

David McBee Криптовалюта

«Я не исключаю того, что государства действительно попробуют обязать своих граждан регистрировать криптовалюты. Я только не очень себе представляю, как можно добиться исполнения такого обязательства. Криптовалюта на то и «крипто», что сведения о платежах в этих валютах засекречены, и зарегистрировать, откуда и куда проходит платеж, технически невозможно, — сказал Вассерман. — Причем стоит отметить, что есть два вида криптовалют. Один — это так называемые цифроналичные, когда вы вводите в систему какую-то сумму обычных денег, а потом в пределах этой суммы можете платить и получать на свой счет деньги от других людей. Но в любом случае за этими платежами стоят реальные деньги, которые просто проводятся через интернет. Так вот, тут есть хотя бы возможность отследить моменты самого ввода денег в системы и вывода. Но есть еще системы с распределенной эмиссией, когда за ними не стоят никакие обычные деньги. Самая известная такая система — биткоин».

У таких систем, как пояснил Вассерман, есть свои проблемы, и пока эти проблемы не будут решены, биткоины остаются фактически биржевым активом.

«Проследить покупку и продажу биткоинов значительно тяжелей. Поэтому я думаю, что если такие требования будут введены, то это приведет к тому, что меньше платежей будет проходить в цифроналичной форме, но больше через деньги с распределенной эмиссией, потому что все риски, связанные с изменениями курса, очень многие сочтут не такими значимыми, как риск утечки информации к государству», — сказал Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что после запрета криптовалют в мире могут появиться криптовалютные офшоры.