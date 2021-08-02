Рига, 2 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Латвии больше всего домохозяйств, в которых живет всего по одному человеку. Чаще всего такие домохозяйства встречаются в Риге, а реже всего — под Ригой. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv со ссылкой на данные Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии.

Vadim Timoshkin Латвия

Отмечается, что таких домохозяйств — 41% от общего числа. Больше всего в одиночестве живут женщины старшего возраста. Это объясняется тем, что доля женщин среди латвийского населения выше, поскольку их средняя продолжительность жизни выше, чем у мужчин.

Статистика показывает, что примерно 25% домохозяйств Латвии состоят из двух человек, а 30% — от трех до пяти человек. Семей, в которых проживают по шесть и более человек, насчитывается всего 3%.

С течением времени домашних хозяйств, в которых живет всего один человек, становится больше, отметили в ЦСУ.