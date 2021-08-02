Брюссель, 2 августа, 2021, 15:11 — ИА Регнум. Помощь в тушении природных пожаров, бушующих в Турции, запросили у Европейского союза турецкие власти. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

Pixabay.com Лесной пожар

«Турция задействовала Европейский механизм гражданской обороны. Хорватия и Испания уже объявили о направлении в зону бедствия пожарного самолета, входящего в спасательный флот ЕС для борьбы с беспрецедентными и разрушительными пожарами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем отмечается, что власти ЕС полностью солидарны с Турцией в этом вопросе и готовы к оказанию дальнейшего содействия ей в этом вопросе.

Ранее турецкая проправительственная газета Yeni Safak сообщила, что ответственность за поджог турецких лесов якобы взяла на себя группировка «Дети огня», которая связана с Рабочей партией Курдистана (РПК), запрещенной в Турции.