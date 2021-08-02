Сарапул, Удмуртия, 2 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб») в отношении директора ООО «Первая Сарапульская управляющая компания». Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет за услуги ЖКХ

Установлено, что с 2016 по 2019 год директор УК получал от жильцов многоквартирных домов денежные средства за поставку горячей воды и отопления, которые необходимо было направить поставщикам ресурсов — ООО «УКС» (Удмуртские коммунальные системы) и ПАО «Т Плюс». Вместо этого средства жильцов были перечислены на расчетные счета сторонних юридических и физических лиц. Общая сумма ущерба ресурсоснабжающих компаний составила 9 млн рублей.

Приговором суда директору УК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и шесть месяцев условно, с испытательным сроком на один год. Более 4 млн рублей невозмещенного ущерба взыскано с осужденного.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле текущего года управляющую компанию оштрафовали за ненадлежащее обслуживание многоквартирного дома в Башкирии. В ходе проверки ООО УК «Правда» сотрудники прокуратуры выявили в многоквартирном доме в селе Иглино трещины в фундаменте и на стенах подъездов. Также в этом доме они зафиксировали отслоение штукатурки и краски на лестничной площадке, а также неисправности во входных группах и отсутствие освещения в местах общего пользования.

В результате компания и её руководитель были оштрафованы на 150 тысяч рублей.