Москва, , 15:03 — REGNUM В Совфеде намерены заслушать данные ЦИК РФ об иностранных наблюдателях в текущем электоральном сезоне. Об этом сообщил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов.

Единый день голосования

«Мы решили на днях заслушать в СФ на очередном рабочем совещании членов сенаторской комиссии с участием МИД и Общественной палаты РФ информацию из ЦИК РФ об иностранных наблюдателях в текущем электоральном сезоне», — отметил Климов в ТГ-канале.

Наибольшая активность импортных строителей «демократий» в чужих для них землях, «демократизаторов» отмечается именно в августе-сентябре, указал сенатор, причина одна — ежегодно в середине сентября в стране проходит единый день голосования.

«Добавлю — использование «наблюдателей» для целей внешнего вмешательства в дела РФ — далеко не единственный противоправный инструмент в наборе заморских бригадиров-демократизаторов чужих стран и народов. Так что нам, увы, пока совсем не до летних отпусков!» — отметил парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, совещание временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации состоится 6 августа.

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