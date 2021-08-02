Киев, 2 августа, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В подземных хранилищах Украины по состоянию на начало августа находится 17 млрд кубометров газа, что отвечает минимальному уровню запасов для начала отопительного сезона.

Газ для Украины

Об этом сегодня, 2 августа, сообщили в компании «Нафтогаз Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что в украинских хранилищах в режиме «таможенный склад» сохраняется 3,9 млрд кубометров газа, принадлежащего иностранным трейдерам и частным компаниям-резидентам. В «Нафтогазе» рассчитывают, что при нормальных условиях на рынке, компании будут реализовывать эти объемы газа на Украине, а не вывозить за границу.

В компании заявили, что продолжат импортировать газ и закачивать его в хранилища, но не уточнили, на какой уровень запасов Украина рассчитывает выйти к началу отопительного сезона. Последние годы страна входила в зиму с запасами на уровне 20−22 млрд кубометров газа.

Напомним, что в конце июля директор компании-оператора ГТС УкраиныСергей Макогон заявил, что цены на газ в Европе достигли исторического максимума и составляют примерно $500 за тысячу кубометров топлива. В Киеве в росте цены на газ обвиняют Газпром, который якобы не хочет бронировать дополнительные мощности на Украине для увеличения транзита топлива.