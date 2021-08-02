Екатеринбург, , 15:07 — REGNUM Имущество бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова выставили на торги. Соответствующая запись появилась в Едином федеральном реестре о банкротствах.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Торги проходят по трём лотам: квартире в жилом комплексе «Тихвин» в Екатеринбурге (оценивается в 14 млн рублей), земельным участках в Екатеринбурге и Сысертском районе, а также по праву требования денежных долгов и автомобиля BMW.

Приём заявок на торги по продаже имущества уже начался.

Как сообщало ИА REGNUM, Шилиманов был осуждён за посредничество во взяточничестве по делу «Титановой долины». До этого экс-чиновника признали виновным в мошенничестве с деньгами пайщиков.

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