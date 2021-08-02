Киев, , 15:27 — REGNUM Памятную сувенирную медаль с изображением лидера украинских националистов Степана Бандеры выпустили к 30-летию независимости Украины. Медаль поступила в продажу, сообщает 2 августа предприятие «Герольдмайстер».

Портрет Степана Бандеры на здании Киевской городской администрации spoilt.exile

На аверсе медали — малый герб Украины, нижним углом сокрушающий символику СССР. В верхней части — надпись «Слава Украине!», по бокам — даты 1991 и 2021.

На реверсе медали — «барельефные портреты выдающихся борцов, которые положили свои жизни за независимость и свободу Украины», говорится в описании. Это Симон Петлюра, Степан Бандера и Евгений Коновалец.

Также на реверсе изображён горящий факел и присутствует надпись «Героям Слава!». Здесь же — портреты поэта Тараса Шевченко, диссидентов Василия Стуса и Вячеслава Чорновола.

Диаметр латунной медали — 70 мм. Продают её за 1100 гривен (около $42).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде Украины предложили признать национальными героями Бандеру и Романа Шухевича.

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