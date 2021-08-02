Рига, 2 августа, 2021, 15:02 — ИА Регнум. С мая нынешнего года в рижском микрорайоне Чиекуркалнс работает необычный пункт обмена: здесь можно оставить ненужные строительные материалы, а себе взять те, которых не хватало для ремонта. Об этом сообщило государственное радио Латвии Latvijas Radio.

Space-z.ru Строительные материалы

Отмечается, что остатки материалов после строительных работ — актуальная проблема. Мусороуборочные компании часто сталкиваются с тем, что какие-то строительные отходы бывают выброшены в контейнеры для бытовых отходов. Но для кого-то полбанки краски или рулон обоев — это хорошее подспорье, считает координатор центра Зане Ругена.

Пункт работает два дня в неделю — в понедельник и вторник. С момента открытия обменного пункта его посетило уже больше 200 человек. Это пилотный проект, поэтому пока работать пункт будет до конца лента.

По мнению Ругене, активизировать работу пункта обмена стройматериалами помогает то, что по законодательству Евросоюза и Латвии строительные отходы нужно сдавать отдельно от обычного мусора, нарушителям грозят серьезные штрафы — до 1000 евро.

Поэтому завершившим ремонт квартиры или дома лицам проще привезти мешок с цементом, кирпичи, доски или остатки лишних обоев в пункт обмена стройматериалами.