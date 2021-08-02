Москва, , 15:12 — REGNUM Отношения государств должны регулироваться не только нормами международного права, но и правилами поведения, основанными на общечеловеческой морали. Такое мнение в статье «Понять перестройку, отстоять новое мышление», опубликованной 2 августа в журнале «Россия в глобальной политике» высказал бывший президент СССР Михаил Горбачёв.

Михаил Горбачев Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик убеждён, что только на основе этического подхода можно преодолеть паралич политической воли, о котором сегодня говорят политики и представители гражданского общества.

«Уверен: можно было бы избежать многих кризисов, если бы их непосредственные участники и особенно внешние стороны руководствовались такими правилами поведения», — подчеркнул Горбачев.

Бывший советский лидер пояснил, что эти правила поведения должны «предусматривать сдержанность», консультации и посредничество при обострении обстановки и угрозе кризиса, а также учитывать интересы всех сторон.