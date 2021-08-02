Приштина, Сербия, 2 августа, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Сепаратистское Косово намерено уничтожить 1000 тестов для диагностики коронавирусной инфекции, которые Белград подарил Приштине в апреле 2020 года. Об этом заявил министр здравоохранения сепаратистского образования Арбен Витиа 2 августа в парламенте Косово, отвечая на вопросы депутатов.

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«По данным Национального института общественного здоровья, тесты хранятся, как и большинство других лабораторных материалов. Они никогда не использовались, и будут утилизированы в соответствии с микробиологическими процедурами, предусмотренными для утилизации просроченных материалов», — передал слова министра портал «Косово онлайн» со ссылкой на Reporteri.

Напомним, что в апреле 2020 года, в разгар пандемии коронавируса, сербские власти направили в Приштину 1000 тестов для диагностики коронавирусной инфекции. В косовском обществе тут же возникла полемика по поводу того, нужно ли принимать помощь от Белграда.