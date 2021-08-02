Тбилиси, 2 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Национальный литературный конкурс «Литера», который в Грузии проводится ежегодно с 2015 года, отменён. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба учреждения культуры «Дом писателей», выступающего организатором конкурса.

Книги

Сообщается, что из 110 книг, поданных на конкурс, 92 были отозваны их авторами. Кроме того, четыре члена жюри из пяти отказались принимать участие в мероприятии.

Министерство культуры Грузии в этом году впервые потребовало включить в состав жюри на конкурсе «Литера» своего представителя. В минкульте заявили, что это нужно для того, чтобы назначение премии было прозрачным.

Инициативу многие восприняли критически. Входившая в состав жюри Белла Ципурия заявила, что отказывается принимать участие в мероприятии, так как её возмутила попытка правительства страны «контролировать все сферы нашей общественной жизни, включая литературу».

Стоит отметить, что конкурс «Литера» является одним из наиболее престижных в Грузии. Проект предназначен для развития современной грузинской литературы.