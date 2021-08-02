Ханты-Мансийск, 2 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Югре на последней неделе наблюдается снижение темпов вакцинации от коронавируса. При этом препаратов в регионе достаточно, сообщили на заседании регионального штаба 2 августа представители департамента здравоохранения ХМАО.

Kraszdrav.ru Вакцинация

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За всё время в Югру поступило около 552,4 тысячи комплектов вакцины от коронавируса, за последние пять дней — более 33 тысяч, в том числе препарат «Спутник Лайт».

Первым компонентом вакцин в автономном округе уже привиты 480 тысяч человек, завершили вакцинацию 389 тысяч из них.

Кроме того, управление Роспотребнадзора по Югре наблюдает рост заболеваемости COVID-19 в регионе за последнюю неделю, остается значительной доля завозных случаев. В тяжелой форме за неделю инфекция в автономном округе протекала у 17% заразившихся.