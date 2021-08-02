Москва, 2 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Комик и телеведущий Михаил Шац стал гостем видеоподкаста «Без души» блогера Данилы Поперечного. Ролик с их разговором доступен на YouTube-канале Поперечного.

Shakira.com Шакира

В подкасте Шац рассказал о своей работе врачом, поездках в США на игры «КВН», а также о знакомстве с певицей Шакирой. Комик признался, что перед тем, как впервые увидеть американскую артистку, он выпил много алкоголя. «Я помню, что сказал ей фразу: «Приезжайте к нам на Истру. У нас отличная баня», — рассмеялся Шац.

Ранее гостем видеоподкаста Поперечного стал рэпер Моргенштерн. В ролике музыкант упомянул книгу под названием «365 размышлений Рэбе», после чего её продажи увеличились в три раза.