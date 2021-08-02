Москва, 2 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Поставки энергоресурсов из России на мировые рынки превзошли все умеренно оптимистичные ожидания, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

«С начала 2021 года рост экспорта газа и нефти в ЕС, Китай и даже в США близки к исторически рекордным показателям, причем те же США уже закупили российских энергоресурсов на 78% больше, чем в январе-июле 2020 года.

Мировая экономика выходит из рецессии и набирает обороты и вместе с этим Россия усиливает свои позиции лидера на мировом энергетическом рынке.

Пожалуй, одним из главных бенефициаров на энергетическом рынке стал российский газовый гигант Газпром. Экспорт газа за семь месяцев этого года к 2020 году за рубеж он нарастил на 23% и это не предел, и в Юго-Восточной Азии, и в ЕС спрос на российского голубое топливо продолжает расти.

Вполне вероятно, что по итогам 2021 года Газпром поставит за рубеж рекордные за всю историю объемы газа. Уже в этом году значительно нарастили импорт российского газа Германия, Турция, Италия и та же Польша (на 14,6%).

Закачка российского газа в европейские ПХГ устойчиво растет, она очень востребована западноевропейскими потребителями. Сокращение транзита через Украину и Польшу происходит благодаря наращиванию транзита через газопроводы между Россией и Турцией, Россией и Германией.

Эта тенденция будет усиливаться. И никакая политическая риторика не перебьет экономические интересы конечных потребителей. Та же Польша могла бы давно подстраховаться и построить совместно с Газпромом крупный газовое хранилище.

Такие крупные объекты уже есть в Германии, Австрии и Нидерландах. Возможно, когда политическую пену интриг смоет волна экономической выгоды, Польша сможет вернуться к реализации этого проекта. Но теперь политические риски вокруг Газпрома идут на спад, Киев и Варшава теряют свой транзитный статус.

За три месяца акции Газпрома подорожали на 24%. Очевидно, что участники рынка уже определились с победителем в проекте «Северный поток — 2».

Очевидно, что сегодня сложились благоприятные условия для более существенной реализации разработанных стратегических и социальных проектов Газпрома», — высказал свое мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 июля российская компания Газпром снизила объемы закачки газа в наиболее крупные используемые европейские подземные хранилища.

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