Рига, 2 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В национальном парламенте Латвии Сейме есть депутаты, которые не вакцинируются от коронавируса по политическим соображениям. Об этом заместитель председателя Сейма Инесе Либиня-Эгнере заявила государственному радио Latvijas Radio.

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Она отметила, что парламентарии имели возможность получить вакцину уже с мая нынешнего года. Так, депутаты от входящей в правительство фракции «Нового Единства» уже полностью вакцинированы.

«Есть коллеги, которые в большей мере по политическим причинам не вакцинируются, потому что приближаются выборы в Сейм. У них любые средства для получения голосов избирателей хороши, они использует эту ситуацию и популяризирует невакцинацию как некую политическую цель», — заявила заместитель спикера национального парламента.

Она убеждена, что парламентская полноценная работа возможна только, когда парламентарии лично присутствуют в зале заседаний и очно проводят дебаты. В настоящее время большинство депутатов готовы к очному посещению Сейма.

Либиня-Эгнере отметила, что невакцинированным депутатам нельзя запретить работать, однако зал Сейма невозможно перестроить для соблюдения двухметровой дистанции. Налогоплательщики не должны оплачивать из бюджетных средств и COVID-тесты для таких политиков, убеждена латвийский политик.