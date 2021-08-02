Москва, 2 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. На фоне действия потолка по объему госдолга в США в Госдуме ожидают финансового краха государств, поверивших в доллар.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Как сообщало ИА REGNUM, в США начал действовать лимит госдолга, приостановленный конгрессом в августе 2019 года.

«Рухнувшая экономика США похоронит под своими обломками экономики всех «гордых» и «независимых» стран, сделавших когда-то ставку на доллар», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Два года назад потолок федерального долга в США был временно зафиксирован на уровне 22 трлн долларов. Правительству было разрешено занимать на рынке ровно столько, сколько нужно для покрытия бюджетного дефицита, невзирая на лимит. Теперь срок этой нормы истек: ограничение по уровню госдолга снова вступило в силу, пишет Bloomberg.

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