Воронеж, 2 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности возбудили следственные органы из-за гибели человека на строительной площадке в Воронеже, сообщили 2 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону. ЧП произошло утром 2 августа на строительстве, по данным СМИ, нового корпуса областного онкологического диспансера на улице Достоевского.

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Как предварительно установлено, около 09:00 на строящемся объекте с высоты около 20 метров обрушилась металлическая конструкция выносной площадки для подачи строительного материала. В результате погиб находившийся внизу 57-летний каменщик подрядной организации, тяжёлые травмы получил 48-летний рабочий, он госпитализирован.

На месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели, будет изъята и изучена служебная и техническая документация.