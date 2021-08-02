Уфа, 2 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Поиски группы туристов, которая потерялась в горах, успешно завершились в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Горы

Сообщается, что утром 2 августа спасатели Белорецкого района получили информацию о том, что 1 августа незарегистрированная группа туристов из шести человек, в том числе трое детей, вышли из «Судовой горы» на маршрут по Инзерским зубчаткам и до сих пор их местонахождение не известно. При этом связи с ними нет. К тому же, у туристов нет с собой запасов воды и еды.

Отмечается, что спасатели г. Белорецка срочно выдвинулись на их поиски.

«К счастью группа найдена. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии нашли потерявшегося в лесу мужчину.