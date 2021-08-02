Москва, , 15:05 — REGNUM Западную цивилизацию может ждать крах уже в обозримом будущем. Такое прогноз 2 августа сделал политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Белый дом Pom»

По мнению эксперта, предпосылки к этому наблюдаются повсеместно.

«Куда ни возьми, все это является симптомом заката этой цивилизации. Отсюда и злобствования. И в скором времени мы увидим крах всего этого безобразия, который называется коллективным Западом», — сказал Матвейчев.

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