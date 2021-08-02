Йошкар-Ола, 2 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Украинский гражданин проведёт более трёх лет в колонии общего режима за попытку вывоза из РФ компонентов для зенитно-ракетного комплекса. Такое решение вынес суд в Марий Эл, сообщает 2 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Йошкар-Олинский городской суд, уточнили в ведомстве, признал иностранца виновным к приготовлению к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы.

Украинца задержали с поличным, когда он пытался вывезти на родину головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса. Найденные у мужчины документы свидетельствуют, что он — агент Службы безопасности Украины.

«При осуществлении противоправной деятельности виновное лицо использовало подложные документы, псевдонимы, применяло меры конспирации», — добавили в ФСБ.

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