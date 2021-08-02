Лондон, 2 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Британский рок-певец Оззи Осборн готовит юбилейное переиздание своего сольного альбома «No More Tears» 1991 года.

F darkbladeus Оззи Осборн

Новое издание пластинки, выход которой ожидается 17 сентября, будет включать в себя 12 новых композиций, которые впервые появятся на стриминговых сервисах.

Помимо обновления в цифровом формате, «No More Tears» также будет переиздан на виниле в новой комплектации и дополнен невыпущенными демо-записями.