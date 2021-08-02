Чебоксары, , 14:52 — REGNUM В Чувашии завершился приём документов для участия в выборах в Государственный совет республики. По одномандатным округам выдвинуты 142 кандидата, по единому округу списки представили десять партий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЦИК Чуваши.

Приём документов в ЦИК Чувашии Chuvash.izbirkom.ru

В избиркоме отмечают, что по единому избирательному округу заявлены 486 кандидатов от десяти партий, в том числе от четырёх парламентских партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России — За правду». Также списки сформировали «Гражданская платформа», «Зелёные», «Коммунисты России», «Новые люди», «Партия пенсионеров» и «Родина».

В настоящее время ЦИК Чувашии зарегистрировала список кандидатов в депутаты Госсовета по единому округу от ЛДПР.

Что касается одномандатных округов, то по ним выдвинуты 142 кандидата, из них в настоящее время продолжили борьбу 122 претендента.

«По разным причинам выбыли из предвыборной гонки 20 кандидатов: кто-то сам отказался, кто-то не представил документы в срок, кому-то уже отказали в регистрации», — говорят в избиркоме.

Напомним, что приём документов для участия в выборах в Госсовет Чуваши завершился 30 июля, в настоящее время продолжается проверка документов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госсовет Чувашии состоит из 44 депутатов, из них половина избирается по спискам, половина — по одномандатным округам.