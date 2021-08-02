Таллин, 2 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Требование от политиков Эстонии постоянного местожительства в том же самоуправлении, где политик хочет быть избранным на выборах, неуместно и должно быть отменено. Об этом помощник волостного старейшины Йыхви (северо-восточная Эстония), член Центристской партии Макс Каур заявил в интервью изданию «Северное побережье».

Kurious Эстония

Он сообщил, что для участия в местных выборах, которые пройдут осенью, ему пришлось менять место жительства. Так, его новое официальное постоянное место жительства — в доме у матери однопартийца и депутата парламента Эстонии Мартина Репинского.

«Сейчас действительно странная ситуация, когда ты популярный политик, мэр города или волостной старейшина, но для участия в выборах непременно должен иметь прописку. Прямо какая-то советская вещь», — заявил Каур.

Каур добавил, что избирателям не надо доказывать его профессионализм при помощи документа о прописке, так как он работает в Йыхвиском волостном управлении с 2018 года и находится здесь большей частью шесть дней в неделю.