Пхеньян, , 15:09 — REGNUM Правительство КНДР осудило США за вмешательство во внутренние дела Кубы. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте северокорейского министерства иностранных дел.

Флаг КНДР Etereuti

В сообщении внешнеполитического ведомства КНДР говорится, что власти США провоцируют внутренние беспорядки на Кубе, а также поддерживают антикубинские настроения во всем мире.

Известно, что начиная с 16 июля КНДР четыре раза выступала с обвинениями в адрес США по ситуации на Кубе.

Напомним, Пхеньян поддерживает дружественные отношения с Кубой, направляя поздравительные послания высокопоставленным лицам.

В апреле текущего года глава КНДР Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, а в июне — поздравил Рауля Кастро с 90-летием.