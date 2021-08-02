Пхеньян, 2 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Правительство КНДР осудило США за вмешательство во внутренние дела Кубы. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте северокорейского министерства иностранных дел.

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В сообщении внешнеполитического ведомства КНДР говорится, что власти США провоцируют внутренние беспорядки на Кубе, а также поддерживают антикубинские настроения во всем мире.

Известно, что начиная с 16 июля КНДР четыре раза выступала с обвинениями в адрес США по ситуации на Кубе.

Напомним, Пхеньян поддерживает дружественные отношения с Кубой, направляя поздравительные послания высокопоставленным лицам.

В апреле текущего года глава КНДР Ким Чен Ыннаправил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу, а в июне — поздравилРауля Кастро с 90-летием.