Таллин, 2 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум.

Нападение

Полицейские в Ляэнеском уезде (западная Эстония) стреляли в мужчину, который позже скончался от ранений. Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Катри Лоо.

По ее словам, полицейские были вынуждены применить служебное оружие против напавшего на них агрессивного 28-летнего мужчины.

Сообщается, что полицейский патруль был вызван к частному дому в волости Ридала, где произошла стычка одного из гостей с другими участниками вечеринки. Кроме того, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина сел за руль автомобиля и съехал на нем в канаву.

Мужчина повел себя агрессивно и в отношении полицейского патруля. Он не подчинялся распоряжениям полицейских и напал на них с дубиной.

По первоначальным данным, один из полицейских сделал из своего служебного оружия предупредительный выстрел в воздух, но мужчина на это не отреагировал и продолжил нападать на полицейских. В какой-то момент нападавшему удалось ударить дубиной по голове одного из полицейских, после чего второй полицейский сделал в его направлении несколько выстрелов из служебного оружия.

В результате этих выстрелов 28-летний мужчина получил тяжелое ранение. Он умер на месте от полученных ранений. Один из полицейских, на которых напал мужчина, пострадал и ему была оказана первая помощь.

Для всесторонней оценки инцидента будет проведено расследование.