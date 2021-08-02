Москва, 2 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В обозримом будущем американский доллар может перестать быть мировой валютой. Об этом 2 августа заявил политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

По словам эксперта, США проигрывают не только на Олимпиаде в Токио, но и повсеместно во всем мире.

«Они проигрывают гонку не только в спорте. Мы видим, что у них и в экономике, и в политике все плохо. Инфляция доллара. Идет девальвация, люди из доллара уходят. Идет речь, что в скором времени доллар может перестать быть международной валютой», — сказал Матвейчев.